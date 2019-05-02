Заринские полицейские раскрыли кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Как установлено правоохранителями, злоумышленник проник в частный дом, взломав пластиковое окно веранды, и похитили из него телевизор, цифровой фотоаппарат и пять флаконов одеколона. Общая сумма ущерба хозяину жилья составила 10 тысяч рублей.
Вскоре стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Заринска. Он признался в содеянном, пояснив, что краденые вещи уже продал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.
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