Бригада скорой медицинской помощи благодаря своему неравнодушию спасла жизнь пенсионерке в Новосибирске, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба города.
Началось все с ночного вызова 2 мая, где после оказания помощи 77-летняя женщина отказалась от госпитализации, настояв на том, что ей нужно быть дома и присматривать за мужем.
Уже после смены медики, обеспокоенные состоянием пациентки, решили вернуться и проверить, все ли у нее в порядке.
После того, как никто не открыл дверь на стук, они вызвали спасателей. Когда сотрудники МАСС вскрыли дверь, пожилую сибирячку обнаружили без сознания.
Врачи констатировали, что у нее гипогликемическая кома – сахар в ее крови упал до 1,2 при норме от 3,5 до 5,5.
Медработники оказывали первую медицинская помощь хозяйке квартиры до прибытия новой бригады скорой помощи. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.
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