Полицейские разыскивают неизвестного поджигателя, воспламенившего сразу два автомобиля в Бийске, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина обливает автомобили Land Cruiser 200 и "УАЗ Патриот" горючей смесью, поджигает их и скрывается.
Примечательно, что горевшие транспортные средства принадлежат одному хозяину. Ущерб оценен в 3,3 млн рублей.
По подозрению преступлении разыскивается худой мужчина ростом выше 180 см. На момент поджога он был одет в куртку с капюшоном, брюки и бейсболку. Носит сумку через плечо.
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, позвонить по тел.: 8 (3854) 44-91-97, 8-903-912-90-49 или 02.
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