Участник Евровидения от России певец Сергей Лазарев и другие участники конкурса сдали кровь, сообщает РИА Новости.
Как россиянин рассказал в эфире программы "Вечерний Ургант" такое нововведение объясняется контрактом с главным спонсором.
Им выступила организация, которая оказывает услуги в том числе по определению национальности через анализ крови.
Конкурсанты дали согласие на публичное объявление результатов.
"Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", — предположил Лазарев.
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