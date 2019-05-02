СУ СКР по Алтайскому краю начало доследственную проверку после сюжета телеканала "Катунь 24" о пенсионерах, которых содержат в приюте в ненадлежащих условиях.

Следователи проверят информацию о том, что пожилые люди, в том числе ветеран ВОВ, не получают должного медицинского ухода.

Также правоохранительным органам предстоит установить, почему после того как ситуацией заинтересовались в СМИ, организовавший приют фонд сразу же устроил переезд.

Куда вывезли пожилых людей и на каких основаниях – на эти вопросы также предстоит найти ответы следствию.

А началось все с того, что жильцы дома пожаловались на сильный запах мочи, который идет от одной из квартир.

После выяснилось, что в ней один из фондов организовал приют для пожилых людей. Не меньше 15 человек ютились в квартире, утверждают журналисты.

Когда же сотрудники телеканала прибыли на место его расположения, пожилых людей уже перевезли в другое место. Один из них не дожил до этого момента – бездыханное тело женщины лежало на кровати, накрытое одеялом.

Уже на выходе из дома на представителей СМИ с пинками набросился мужчина, прибывший на черном BMW и бросил камеру на асфальт.

Только вовремя прибывшие полицейские смогли угомонить агрессивно настроенного гражданина. Как утверждают журналисты, это был муж директора фонда.