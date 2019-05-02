Ночью 1 мая водитель автомобиля ВАЗ-21074 допустил опрокидывание машины на 75 км автодороги "Балыктуюль – Балыкча" в Улаганском районе, сообщает МВД по Республике Алтай.
В результате пострадали две пассажирки "Жигулей" – девушка 19 лет и 38-летняя женщина. Им оказана медицинская помощь. Последней даже потребовалась госпитализация.
А тем временем главный виновник аварии покинул место ДТП и попытался скрыться от правоохранителей. Однако спустя несколько часов его задержали.
Как выяснилось, у 28-летнего сельчанина нет водительских прав. В отношении него возбуждено административное дело.
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