Второго ребенка сбили в Новосибирске за майские праздники

2 мая в 11 утра 10-летний школьник попал под колеса автомобиля Honda, перебегая дорогу в неположенном месте на улице Ватутина в Новосибирске, сообщает НГС.
Водитель не успел остановить автомобиль и совершил наезд на малолетнего пешехода. В результате ребенка госпитализировали.
У мальчика диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Стоит отметить, что за майские праздники это уже второй наезд на ребенка. Днем ранее иномарка сбила 10-летнего велосипедиста на улице Ударной.
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