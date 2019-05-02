На Змеиногорском тракте столкнулись трамвай и грузовик / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле на Змеиногорском тракте столкнулись трамвай и грузовик.
Кадры ДТП опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На них видно, что общественный транспорт маршрута №7 протащил автомобиль неосторожного водителя почти с десяток метров, прежде чем полностью остановиться.
По словам очевидцев, в результате движение трамваев в обоих направлениях полностью парализовано.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
По русскому, интересно, что было у автора заголовка этой информации? Трамвай протаранил грузовикА? Если бы он протаранил конЯ и ли козлА, или подобного, автору неучА, было бы верно. Но в данном случае, трамвай протаранил ГРУЗОВИК. Неодушевлённое лицо. Как таких писак берут в солидную прессу????
протаранил грузовик, а не грузовикА
Не трамвай, обьедет)
Когда исправите ошибку в заголовке, грамотеи? Не позорьтесь, измените текстовку!!!!