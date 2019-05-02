Скандал с барнаульским приютом для престарелых, организованном в частной квартире, прокомментировал в своем Instagram депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов ("Единая Россия").

"Трудно поверить, что рабство возможно в наше время", – написал он.

По его словам, сразу возникает много вопросов. Во-первых, парламентарий недоумевает, как при таких условиях содержания организация может входить в реестр поставщиков социальных услуг?

Отсюда вытекает и второй вопрос: проводились ли проверки места нахождения приюта-квартиры?

Также следует разобраться, куда шли выплаты, которые по закону полагаются содержащимся там пожилым людям, уверен народный избранник.

Но все-таки главный из них — где сейчас постояльцы приюта, в каких условиях их содержат и действительно ли во время переезда один из них умер?

Депутат рассказал, что уже поговорил о ситуации с начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю, который держит ее на личном контроле.

Также парламентарий заострил внимание на нравственной стороне вопроса. Если руководство фонда так обращается с журналистами и полицейскими, то как тогда оно относилось к пенсионерам, задается вопросом политик.

Народный избранник считает, что в дальнейшем стариков безопаснее будет перевести под опеку другой организации.

"Я точно знаю, что у нас в крае много и частных, и государственных домов престарелых с достойными условиями жизни. И под условиями я имею ввиду больше человечное отношение к самым социально незащищенным членам нашего общества", – подчеркнул Бессарабов.