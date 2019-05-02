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Составлен рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников

, ИА "Амител"
В тройку вошли LADA 4×4, Chevrolet Niva и Lifan X50
Рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России возглавила LADA 4×4 / Фото: lada.ru

Рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России возглавила LADA 4×4 / Фото: lada.ru

Рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России возглавила LADA 4×4, сообщает politexpert.net со ссылкой на данные "Цена Авто". Стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается от 518 тысяч рублей.

Вторую строчку занимает Chevrolet Niva. Ценник на нее начинается от 639 тысяч рублей. Замкнул тройку китайский Chery Tiggo 2. Его можно приобрести за 674 тысячи рублей.

Топ-5 по дешевизне замыкают "УАЗ-Хантер" и Lifan X50. Отечественный автомобиль в базе стоит 587 тысяч рублей, китайский – 689 тысяч рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

2.05.2019 23:45
acdc

А ну ка,. Ступайте вёдра сами! Емеля.
Да за такую то цену)))

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