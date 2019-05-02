Рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России возглавила LADA 4×4, сообщает politexpert.net со ссылкой на данные "Цена Авто". Стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается от 518 тысяч рублей.
Вторую строчку занимает Chevrolet Niva. Ценник на нее начинается от 639 тысяч рублей. Замкнул тройку китайский Chery Tiggo 2. Его можно приобрести за 674 тысячи рублей.
Топ-5 по дешевизне замыкают "УАЗ-Хантер" и Lifan X50. Отечественный автомобиль в базе стоит 587 тысяч рублей, китайский – 689 тысяч рублей.
Комментарии
А ну ка,. Ступайте вёдра сами! Емеля.
Да за такую то цену)))