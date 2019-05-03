Фото: avito.ru
Квартиру площадью 117 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 15 этаже кирпичной высотки на проспекте Комсомольском. Автор объявления акцентирует внимание на том, что квартира находится в благоустроенном жилом комплексе.
"Квартира продается с эксклюзивным ремонтом, выполняемым одной из лучших бригад в городе (ждали своей очереди 1,5 года). В отделке только качественные экологически чистые материалы (в том числе кирпич XIX века), сантехника, электропроводка", – подчеркивает продавец.
Также отмечается, что возможен вариант перепланировки жилья. Имеется два санузла, установлены огромные окна, высота потолков составляет 3,3 метра.
Комментарии
Сантехника тоже 19 века?