Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета разработали анализ крови, позволяющий определить у человека синдром хронической усталости, сообщает издание "Актуальные новости".
Ранее его определяли только по признакам, которые ощущает человек: боли в суставах, мигрень, проблемы со сном и упадок сил.
В то же самое время исследование функций внутренних органов, анализы крови и мочи указывали, что человек здоров.
Чтобы облегчить выявление опасного недуга, который может довести человека до критического состояния, медики использовали наноэлектронный анализ.
Он заключается в том, что измеряется количество энергии, выделяемой иммунными клетками в крови в состоянии стресса.
Кровь больных синдром хронической усталости реагируют резкими скачками электрической активности, в то время как у здоровых этого не наблюдается.
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