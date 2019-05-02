Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью изданию "Апостраф" рассказал, в какие сроки планируется вернуть Украине Донбасс и Крым.

"Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная", — заявил Апаршин.

При этом он подчеркнул, что возвращение территории военным путем – далеко не лучший вариант.

"Я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными", — констатировал военный советник.

По его словам, такой вопрос следует решать дипломатическими методами. В частности, речь идет о переговорах с российской стороной, но не прямых, а через посредников.

"Мы уже с вами проходили такие случаи, когда напрямую с кем-то договариваемся, а утром просыпаемся, а договоренностей уже нет, — заявил Апаршин. — А вот когда мы договоримся еще и с сильными игроками, то они скажут: слушайте, так нельзя, вы же договорились, вы должны выполнять".

В качестве наиболее могущественного гаранта соблюдения договоренностей он назвал США, аргументировав это тем, что страна не позволит нарушать достигнутые договоренности.