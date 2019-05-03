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Россия стала рекордсменом по закупке золота в 2019 году

, ИА "Амител"
Отмечается, что Россия стремится снизить свою зависимость от американского доллара

Мировые Центробанки продолжают наращивать золотые запасы, а Россия в этом вопросе стала лидером, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в данных Всемирного совета по золоту (WGC), в общей сложности было закуплено 145,5 тонны золота за первую четверть 2019 года, что на 68% превышает показатели аналогичного периода 2018 года.

Уточняется, что мировые ЦБ побили шестилетний рекорд. На первом месте по закупкам остается Россия, которая, как пишут аналитики, стремится снизить свою зависимость от американского доллара и обезопасить экономику на случай новых санкций.

Вторую строчку занял Китай, который также пытается снизить влияние доллара на фоне торговых войн и напряженных отношений с США.

В число самых активных скупщиков золота в начале текущего года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

В начале апреля международные резервы РФ впервые превысили ее внешний долг.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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