Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе Евровидение, который состоится в мае, может быть местью, сообщает телеканал "360".
"Это может быть месть, может, кто-то мстит ей. Но почему, мы узнаем позже по какой причине. <...> Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне? Может быть она сама отказалась", – отметила Успенская.
1 мая СМИ сообщили, что объявлять результаты голосования российского жюри будет Алсу, которая делала это и раньше. Информацию подтвердил директор артистки Сергей Фадеев. Однако позже телеканал "Россия-1" заявил, что результаты в прямом эфире огласит пианист, победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов.
Алсу оказалась в центре скандала после победы ее дочери на шоу "Голос. Дети". Проводится проверка результатов голосования.
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию представит Сергей Лазарев, который выступит с композицией Scream, написанной греческими авторами и Филиппом Киркоровым. По оценкам букмекеров, Лазарев является одним из главных претендентов на победу.
Комментарии
сожрали российскую певицу, дочь российского олигарха
у нас шоубизнес в основном в руках украинской диаспоры и у пугачевой
суженый мой ряженый бабник напомаженый кричит алсу