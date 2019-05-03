Зеленский ответил НТВ на запуск старого шоу с ним в роли ведущего

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский в своем Facebook прокомментировал запуск телеканалом НТВ шоу, в котором он выступает в роли ведущего.
Зеленский напомнил, что участие в телешоу сделало его на Украине популярным и помогло стать избранным президентом страны.
"Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", – написал Зеленский.
Запуск шоу под названием "Магия" НТВ анонсировало в конце апреля. В эфир оно выйдет 3 мая. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!" – говорится в анонсе передачи.
Примечательно, что телешоу было записано еще в 2011 году. Вместе с Владимиром Зеленским ведущей программы была Татьяна Лазарева.
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