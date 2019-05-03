Суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

Как заявил адвокат освобожденной женщины, в пятницу, 3 мая, она покинет Малайзию. Подозреваемую выпустят из тюрьмы. Ей грозила бы смертная казнь, если бы ее участие в убийстве подтвердилось.

30-летнюю Доан Тхи Хыонг вместе с гражданкой Индонезии обвиняли в убийстве Ким Чен Нама. Им приписывалось использование для убийства запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

В апреле суд снял с Доан Тхи Хыонг обвинения в умышленном убийстве, после того как она признала свою вину в правонарушении, которое квалифицируется по другой статье.

Малайзийские власти арестовали гражданок Вьетнама и Индонезии после убийства Ким Чен Нама. Их обвинили в запланированном убийстве при помощи еще четырех человек. Правоохранительные органы страны также заявили, что к преступлению могут быть причастны еще несколько граждан КНДР. В частности были выданы ордера на задержание дипломата и работника северокорейского авиаперевозчика Air Koryo. После этого посол Кан Чхоль был изгнан из Малайзии.