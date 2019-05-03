В монгольской провинции Баян-Улгий рядом с российской границей произошла вспышка бубонной чумы, из-за которой погибли два человека, пишут "Известия" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Отмечается, что местные власти установили в регионе карантин. На данный момент принимаются все меры, чтобы инфекция не распространялась дальше.
Провинция Баян-Улгий граничит с российскими республиками Алтай и Тыва на севере и с Китаем – на юге и западе.
Бубонная чума – смертельно опасное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. Разносчиками инфекции являются сурки, мыши и крысы. От грызунов бактерия передается блохам, которые при укусе могут заразить человека.
При заражении бубонной чумой поднимается температура, лимфатические узлы воспаляются и превращаются в "бубоны" – твердые образования, заполненные гноем и кровью. Когда "шишки" лопаются, на их месте образуются язвы.
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