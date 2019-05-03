В Алтайском крае сотрудники полиции разыскивают мужчину, который выдавал себя за иностранца, сообщает региональное МВД.
В марте женщина получила личное сообщение в социальной сети от неизвестного мужчины с предложением познакомиться. В ходе переписки инициатор общения сообщил, что является гражданином США и в настоящее время проходит службу в Афганистане в должности военного врача.
"Почти месяц продолжалось виртуальное общение между 62-летней бийчанкой и мужчиной, выдававшим себя за иностранца", – говорится в сообщении.
Мужчина высказал намерения приехать в Россию для дальнейшей совместной жизни. Однако, как он заявил, ему нужны были деньги, чтобы сменить место жительства, – для страхования жизни, на приобретение билета, транспортировку багажа и прочие расходы. Женщина согласилась оплатить расходы.
В общей сложности она перевела на расчетный счет злоумышленника 790 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманывают, когда мошенник вновь попросил финансовой помощью. После она обратилась с заявлением в полицию.
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