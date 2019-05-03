Новый способ увеличения армии придумали на Украине

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий подготовила законопроект, разрешающий призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут "Украинские новости".
Согласно инициативе, которая уже на рассмотрении рады, будет вводиться понятие "особый период". Во время действия этого периода резервистов призовут на службу сроком до шести месяцев. При этом максимальная длительность общего срока данной службы не должна превышать 18 месяцев. Резервисты также могут быть задержаны на службе до шести месяцев сверх этого срока по указу президента Украины.
Резервисты, прошедшие такую службу, смогут получить льготы на отпуск, обеспечение жильем и социальные гарантии при трудоустройстве.
За уклонение от службы в "особый период" законопроект предусматривает введение штрафов от 11,9 тысячи до 17 тысяч гривен (до 40 тысяч рублей) и уголовное наказание в виде тюремного заключения — от двух до пяти лет.
Уважительными причинами для отказа будут считаться состояние здоровья или право на пенсию за выслугу лет.
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