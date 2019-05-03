Ученые объяснили любовь людей к пиву и кофе

Американские ученые провели исследование с целью выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение Северо-Западного университета США (штат Иллинойс).

Ученые отметили, что от чрезмерного употребления сладкого возникает множество проблем со здоровьем, а от алкоголя, который обычно горький, и вовсе гибнут сотни тысяч людей в мире.

С целью выяснить, как гены влияют на восприятие вкусов и разработать способы корректировки этих предпочтений для того, чтобы сделать рацион более здоровым, генетики изучили данные о питании 336 тыс. человек.

Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали сколько и как часто люди их употребляли.

Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием. В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, получаемого от них.

"Людям нравится то, как кофе или алкоголь заставляют их себя чувствовать. Вот почему они пьют это, дело не во вкусе", — пояснила один из авторов исследования Мэрилин Корнели.