Вероятность подорожания бензина в майские праздники оценили эксперты

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, сообщает РИА "Новости".
При этом эксперты отметили, что подорожать топливо не должно, так как возможность роста цен ограничена соглашениями нефтяников с правительством.
"Обычно во время больших праздников многие улетали из страны, и продажи стандартно падали. На майские ожидается, что серьезного падения не будет, а скорее всего, произойдет незначительный рост", — отметил Баженов.
Однако он подчеркнул, что несмотря на вероятный рост потребительского спроса на бензин цены не вырастут.
С экспертом согласен и гендиректор "ИнфоТЭК-Терминала" Рустам Танкаев. По его словам, сейчас в РФ изменилась система потоков транспорта, и многие россияне отправляются в Крым. Поэтому скачок продаж топлива ожидается в южных регионах.
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