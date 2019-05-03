Депутата думы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Антона Пантина, который ранее рассказал о хранившемся в местной больнице просроченном детском питании на 13,5 млн рублей, лишили мандата "в связи с утратой доверия", сообщает "Лента.Ру".
Об этомсообщил начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Алексей Шибанов. Он указал, что претензии к Пантину якобы связаны с нарушениями при подаче декларации об имуществе и доходах за 2017 год. Шибанов не уточнил, какие именно нарушения были.
За день до этого Пантин написал на своей странице во "ВКонтакте", что его собираются лишить статуса, потому что многие депутаты обижены на него.
"Они были объектом разоблачительных статей и расследований, и с удовольствием проголосуют за мое отстранение. Цель — устранение единственного жесткого критика власти", — написал Пантин.
Пантин дважды, в марте и апреле, обнаруживал в Югорской городской больнице и в прилегающем к ней морге коробки с просроченными детскими смесями на 1,5 миллиона и 12 миллионов рублей. В феврале он рассказывал об отсутствии продуктов в магазинах поселка Приполярный. До этого он публиковал кадры с горами мусора на улицах Югорска.
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