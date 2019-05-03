Жена премьер-министра России Светлана Медведева не является родственницей руководителей агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктора и Александра Линника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг". Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой", — сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее в СМИ появились сообщения, что супруга главы правительства якобы приходится двоюродной сестрой Линникам. Публикации на этот счет основывались на том, что девичья фамилия супруги премьера — Линник.
Информация о предполагаемом родстве Медведевой с руководителями "Мираторга" появилась в сети после того, как Национальная мясная ассоциация, в которую входит АПХ, предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного употребления.
Комментарии
Эта родня- тому кому надо родня!
Бюджету моей страны хватило ее родственницы Васильевой.