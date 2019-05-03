Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Воздушный шар, в корзине которого находился ребенок, унесло ветром в Крыму, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах Феодосии.
Инцидент произошел во время прогулки семьи на шаре. В какой-то момент корзина ударилась о землю, и родители выпали из нее. Ребенок остался внутри.
"Воздушный шар поднялся в воздух, его стало ветром относить в сторону побережья", — сообщили источник.
В результате воздушный шар удалось посадить в окрестностях города. Ребенок не пострадал.
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