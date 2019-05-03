Ученые нашли способ выявить синдром хронической усталости

Американские ученые разработали тест, который может выявить у человека синдром хронической усталости, пишут "Известия" со ссылкой на журнал PNAS.

Рон Дэвис из Стэнфордского университета заявил, что эту болезнь часто называют выдумкой, однако в настоящее время количество пациентов с одинаковыми жалобами увеличивается, а доктора всё равно исключают у них подобный недуг.

Отмечается, что жалобы у людей, страдающих синдромом хронической усталости, примерно одинаковые: частые спазмы, бессонница, усталость и головные боли. Специалисты долго не могли понять, с чем связаны подобные симптомы, однако большинство из них склонялись к тому, что они носят психологический характер.

В результате проведенных исследований ученые пришли к выводу, что такие симптомы возникают из-за своеобразного "заклинивания" нервной системы. Из-за него в организме начинаются воспалительные процессы, которые переходят на спинной мозг.

Ученые заявили, что клетки больных пациентов гораздо хуже реагируют на различные источники стресса, чем у здоровых людей.

Исследователи нашли способ выявить болезнь. Для этого они погрузили несколько десятков микроэлектродов в питательную среду и наблюдали за изменением ее сопротивления при появлении соли в ее составе. То есть чем больше меняется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют на источник стресса, а значит, у пациента присутствует синдром хронической усталости.

При проведении этого эксперимента над людьми выяснилось, что показатели обладают почти 100% точностью. Однако ученые до сих пор не могут дать четкий ответ, почему иммунные клетки реагируют на стресс именно таким образом.