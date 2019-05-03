Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала в своем Instagram, что продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу.

Алла Шиишкина — российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, обладательница Кубка европейских чемпионов. Традиция дарить российским олимпийским призерам автомобили появилась в 2006 году.

Основными причинами Шишкина назвала автомобильный налог размером в 60 тысяч рублей и страховку — КАСКО плюс ОСАГО, которая ежегодно обходилась спортсменке в 150 тысяч рублей.

Кроме того, стоимость противоугонной спутниковой системы обходится в 23 тысячи рублей ежегодно, а ТО обошлось в 65 тысяч рублей.

Полный бак бензина стоит 4,2 тысячи рублей, отметила Шишкина.

"Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нем", — подчеркнула спортсменка.

"Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней три года и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона", — рассказала Шишкина.