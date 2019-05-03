Огромная очередь из желающих получить паспорт РФ образовалась в ДНР

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу, 3 мая, сообщает РИА "Новости".
Прием документов у жителей ДНР начался в 09:00 утра по местному времени (совпадает с московским). К тому моменту там уже собралось около сотни людей.
"Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", – рассказал один из жителей Донецка.
Как сообщили в МВД республики, со вторника, 7 мая, подать документы на оформление российского гражданства можно будет во всех подразделениях миграционной службы ДНР.
24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.
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