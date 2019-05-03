Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Роструд напомнил, что на грядущей рабочей неделе россияне будут работать всего три дня – с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, 8 мая рабочий день продлится на один час меньше. Таким образом, на следующей неделе граждане РФ отдыхают с 9 по 12 мая включительно.
Длинные выходные связаны с празднованием Дня Победы и переносом предыдущих праздников – выходной с 23 февраля, совпавший с Днем защитника Отечества, перенесли на пятницу, 10 мая.
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два рабочих дня, один из которых был сокращенным.
Май 2019 года вышел на второе место по продолжительности общего числа выходных – из 31 календарного дня россияне отдыхают 13. Подобные длинные выходные будут в 2019 году последними.
Комментарии