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"Успех" после скандала будет вычеркнут из реестра поставщиков соцуслуг на Алтае

, ИА "Амител"
Документально это решение будет оформлено в первый рабочий день после праздников - 6 мая
Организация зарегистрирована в Минюсте с 2012 года / Фото: nko.krasnodar.ru

Организация зарегистрирована в Минюсте с 2012 года / Фото: nko.krasnodar.ru

Организация "Мир без наркотиков — Успех" будет исключена из реестра поставщиков социальных услуг, сообщил порталу ИА "Амител" пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Ранее телеканал "Катунь 24" сообщил о странном приюте, появившемся в одной из жилых квартир Барнаула. Постояльцы — в основном пожилые люди, некоторые с синяками на теле и со следами истощения. По словам жителей, среди постояльцев также может находиться женщина-ветеран Великой Отечественной войны. Стоило съемочной группе заинтересоваться ситуацией, как постояльцев спешно вывезли в неизвестном направлении. Также сообщалось, что ночью накануне переезда одна из находившихся в приюте женщин скончалась.

Как отметил Негреев, ситуация с проживающими людьми в приюте общественной организации "Успех" находится на особом контроле Министерства социальной защиты Алтайского края.

"Местонахождение пожилых людей известно. 2 мая по поручению министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной специалисты ведомства посетили проживающих приюта. С каждым из них проведена индивидуальная работа по дальнейшему  жизнеустройству. С учетом желания людей им предложено размещение в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников", — сообщил пресс-секретарь губернатора.

Общественная организация "Успех" осуществляет деятельность и зарегистрирована в Минюсте с 2012 года. В феврале текущего года она была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края по одному адресу в Барнауле. При принятии решения о внесении в реестр специалисты управления социальной защиты населения выезжали по этому адресу. Предоставление услуг на тот момент соответствовало всем требованиям законодательства. В дальнейшем адрес места нахождения проживающих был изменен.

Отмечается, что 19 апреля при обследовании специалистами Минсоцзащиты новое место проживания людей по ул. Профинтерна было оценено как не соответствующее требованиям. Министерством направлены обращения в органы Роспотребнадзора, прокуратуры, Росздравнадзора.

30 апреля по результатам ведомственной проверки принято решение об исключении общественной организации "Успех" из реестра поставщиков социальных услуг. Документально это решение будет оформлено в первый рабочий день после праздников — 6 мая.

"Отметим, что участника Великой Отечественной войны среди постояльцев приюта не было. В приюте находилась пожилая женщина — труженик тыла, которая относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Бабушке предложено проживание в доме-интернате, документы для оформления в стационарное учреждение подготовлены. Такая же индивидуальная работа была проведена с каждым проживающим приюта", — добавил Негреев.

Он также подчеркнул, что в Алтайском крае проживают 899 участников Великой Отечественной войны: "Жизненная ситуация каждого из них находится на контроле органов социальной защиты населения. С 6 по 8 мая специалисты территориальных управлений совместно с представителями муниципалитетов поздравят ветеранов с праздником Победы и одновременно проверят условия их жизни".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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