Россияне все чаще выбирают экзотические направления для путешествий на майские праздники, отдавая предпочтение, в частности, Исландии, Кубе и Филиппинам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Aviasales.

Отмечается, что цены на билеты в Рейкьявик из России снизились на 12% — до 25 тыс. рублей. Одновременно с этим популярность данного направления среди граждан РФ возросла в семь раз.

Перелет из России на Филиппины подешевел на 5% до 33 тыс. рублей, в то время как спрос вырос в пять раз.

При этом авиабилеты на Кубу подорожали на 22% до 44 тыс. рублей. Но это не помешало данному направлению войти в тройку популярных, а его востребованность возросла в три раза.

Также эксперты отметили интерес россиян к Колумбии, Мальдивам, Перу и Сейшелам. В среднем авиабилеты по этим направлениям из России за год подорожали на 42% — до 43-56 тыс. рублей. В целом стоимость дальних перелетов возросла на 35%.