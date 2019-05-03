Президент России Владимир Путин поручил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие всех членов олимпийской команды России на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Принять все необходимые для этого меры ОКР должен до 2 декабря.
Также Путин потребовал "усилить системную работу" по защите спортсменов из России на международных соревнованиях.
Ранее Путин заявил, что Москва выполнила все требования международных организаций касательно борьбы с допингом. Он подчеркнул, что остающиеся вопросы, связанные с этой темой, должны быть закрыты, чтобы в Олимпиаде-2020 в Токио участвовали "все без исключения члены сборной нашей команды". Президент призывал не давать повод тем, "кто использует спорт в политических целях".
ВФЛА лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила Россию в систематическом употреблении допинга российскими легкоатлетами. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе. В последний раз IAAF отказалась восстанавливать членство ВФЛА в декабре 2018 года из-за невыполнения требований. Условием для восстановления членства ВФЛА называли доступ к образцам допинг-проб, находящихся в Москве, и оплату Россией судебных издержек и работы комиссии по изучению проб. Сейчас спортсмены, доказавшие непричастность к употреблению допинга, могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Комментарии