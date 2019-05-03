Суды обязали россиян заплатить за жилье 135 млрд рублей в прошлом году

Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в прошлом году в судах, передает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Отмечается, что иски об оплате жилья впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам.
Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, почти 6,7 млн касаются взыскания платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию. 10 лет назад таких дел было рассмотрено 1,47 млн, в 2014 году — 2,1 млн, в 2017 году — 5,4 млн.
Суды в прошлом году удовлетворили почти 99% подобных исков. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
В большинстве удовлетворенных судами исков (5,7 млн) речь шла о долге до 50 тысяч рублей. В 365 тысячах исков — о долге от 50 000 до 100 000 рублей, еще 153 тысячи исков касались требований от 100 000 до 300 000 рублей. Почти 16 000 ответчиков задолжали от 300 000 до 500 000 руб. Более 1 млн рублей долга накопили 521 ответчик.
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