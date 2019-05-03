Российское посольство в США сообщило в своем в Twitter, что направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной, вынесенным накануне американским судом.
Дипломаты Посольства посетили М.В.Бутину. Мария стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения. В связи с неправомерным решением суда в госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от 🇺🇸властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы. pic.twitter.com/oONpFMjbV2— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 3 мая 2019 г.
В сообщении уточняется, что дипломаты также посетили в американской тюрьме Бутину, которая "стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения".
"В связи с неправомерным решением суда в госдепартамент направлена нота протеста. Требуем обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы", — говорится в сообщении.
Бутина была задержана в США летом 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. Заявлялось, что Бутина использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.
Бутина, как она сама отметила, была вынуждена частично признать вину, поскольку в противном случае ей грозил большой срок заключения. В апреле суд американского округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. После ее депортируют в Россию.
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