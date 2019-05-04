Суббота, 4 Май, 11:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 72,31
Обь
272см +37

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Шашлык и не только: три отличных рецепта для пиршества на природе

, ИА "Амител"
Замечательные и вкуснейшие блюда, которые можно легко и быстро приготовить на природе
Шашлык наивкуснейший / Фото: wallbox.ru

Шашлык наивкуснейший / Фото: wallbox.ru

Долгожданный май, длинные выходные и наконец-то тепло. Хватит сидеть в городе – отправляемся на природу и устраиваем пир на свежем воздухе. Amic.ru собрал рецепты замечательных и вкуснейших блюд, которые можно легко и быстро приготовить на природе.

На первом месте нашего рейтинга находится, конечно, он – король пикников и летних пиров – шашлык. Сегодня мы предлагаем приготовить его по особому рецепту, который, понравится всем без исключения. Приступаем:

Шашлык наивкуснейший  

Что потребуется?

  • 2,5-3 кг мяса, предпочтительнее свинина или баранина;
  • 4-5 луковиц;
  • соль – по вкусу;
  • специи: черный перец, кориандр, базилик, тимьян, паприка – по вкусу, но помните, что со специями лучше не перебарщивать;
  • 2-3 ст. ложки рафинированного подсолнечного масла;
  • сок из половинки лимона.

Как готовить?

Совет: покупайте мясо на шашлык свежее или охлажденное. Шашлык из замороженного мяса будет не таким вкусным.

Лук режем кольцами, добавляем специи. Мясо нужно вымыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками. Далее – мясо посолить, добавить специи, лук и все перемешать. Не забудьте добавить немного подсолнечного масла: это сделает мясо нежным и убережет кусочки от обугливания. Добавьте в маринад сок лимона и еще раз все перемешайте. Оставляем мясо мариноваться примерно часа четыре. А дальше – нанизываем на шампуры или укладываем на решетку и готовим минут 10-15. Приятного аппетита!

Люля-кебаб

Для тех, кто хочет приготовить на природе что-то кроме шашлыка, но от мяса отказываться не собирается, хорошей альтернативой станет люля-кебаб – мясные колбаски  из фарша и поджаренные на огне или гриле. В рецепте приводится баранина, но если хотите блюдо попостнее, возьмите телятину или куриный фарш.

Что потребуется?

  • Бараний фарш (можно заменить на куриный или говяжий) – 800-900 г;
  • 200 г жира;
  • 3-4 крупных луковицы;
  • зеленый лук, укроп, кинза, петрушка;
  • соль, перец.

Как готовить?

Очищаем луковицы и мелко режем. Также мелко рубим зелень и зеленый лук, все складываем в чашку.

Смешиваем фарш с жиром, добавляем лук, зелень, специи, соль.

Фарш нужно очень хорошо отбить. Это очень важный момент: чем крепче вы его отбиваете, тем плотнее становится фарш, а значит, он не будет разваливаться на шампурах. Делаем из фарша длинные колбаски и продеваем сквозь каждую шампур. Мясо нужно прижать к шпажке очень плотно, чтобы оно не спало во время жарки.

Готовим люля-кебаб на огне или гриле 15 минут, не забываем переворачивать.

Приятного аппетита!

Курица на мангале

Очень вкусно можно приготовить курицу на мангале. Понравится всем.

Что потребуется?

  • тушка курицы 1-1,2 кг;
  • чеснок;
  • смесь приправ – на ваш вкус;
  • соль.

Как готовить?

Тушку курицы промыть, кожицу очистить от перышек и пеньков. Обсушите тушку бумажными полотенцами. Затем положите птицу на спину, вдоль грудки сделайте глубокий разрез, кости разрубите. Раскройте тушку в обе стороны, чтобы она стала плоской, и отбейте молоточком. 

Чеснок нужно мелко порубить или выдавить сок и смазать им мясо, добавьте соль, специи (на ваш вкус). Положите замаринованную птицу в холодильник на 1,5-2 часа.

Дождитесь, когда в мангале прогорят угли, положите курицу на решетку и готовьте ее около получаса. На гарнир этом блюду подойдут любые овощи.

Приятного   аппетита!

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:56
МИД России назвал последствия американского "ядерного ультиматума" Ирану 0
10:35
Жители Саратова осквернили памятник советским воинам-танкистам из-за цвета танка 1
09:59
План НАТО на случай войны с Россией оценил военный эксперт 0
09:49
Питон задушил артиста на цирковом представлении в Дагестане 2
08:55
Студентам хотят разрешить работать в школе, а не только проходить практику 2
08:38
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги 0
07:44
Шашлык и не только: три отличных рецепта для пиршества на природе 0
07:18
Можно ли убирать дом и ходить на кладбище в первую субботу после Пасхи 1
07:03
Курорты Яровое и Белокуриха вошли в число самых популярных среди туристов 1
06:32
Вся в бабушку: люди повторили старые фото своих родственников 7
06:17
Банк России рассказал, почему инфляция в Сибири растет быстрее, чем в России 2
06:01
Ветер северный: какой будет погода на Алтае 4 мая 0
23:52
Посольство России в США направило ноту протеста из-за приговора Бутиной 1
22:51
Суды обязали россиян заплатить за жилье 135 млрд рублей в прошлом году 0
21:55
Путин поручил обеспечить участие российской команды на Олимпиаде в Токио 0
20:48
Женщину избили до потери сознания в лифте жилого дома в Барнауле 1
19:59
Россияне назвали экзотические страны для путешествий на майских праздниках 0
19:11
"Успех" после скандала будет вычеркнут из реестра поставщиков соцуслуг на Алтае 8
18:57
От -5 до +18: погода в Алтайском крае на 4 мая 0
18:12
Пожар произошел на кладбище под Новоалтайском 0
17:54
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе 1
17:43
Огромная очередь из желающих получить паспорт РФ образовалась в ДНР 7
16:58
Олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW из-за налога и страховки 4
15:54
Ученые нашли способ выявить синдром хронической усталости 1
15:35
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму 2
14:52
Родство жены Медведева с руководством "Мираторга" опровергли в правительстве 8
14:31
Депутата, нашедшего в морге просроченное детское питание, лишили полномочий 0
13:52
Вероятность подорожания бензина в майские праздники оценили эксперты 1
13:41
Ученые объяснили любовь людей к пиву и кофе 3
12:57
Новый способ увеличения армии придумали на Украине 1
12:47
Жительница Бийска перевела незнакомцу 800 тысяч, влюбившись в него по Сети 0
11:54
Вспышка бубонной чумы произошла рядом с границей Республики Алтай и Монголии 0
11:33
Депутаты предложили ограничить ремонт дорог в праздники 2
10:51
Суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына 0
10:34
Зеленский ответил НТВ на запуск старого шоу с ним в роли ведущего 2
09:54
Отстранение Алсу от оглашения результатов на Евровидении назвали местью 8
09:19
Россия стала рекордсменом по закупке золота в 2019 году 0
07:45
Кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят на Руси 18
07:24
Предупрежден – вооружен: как защитить свою банковскую карту от мошенников 0
07:03
Квартиру с элементами из кирпича XIX века продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 1
06:44
Собака-джентльмен: ирландские волкодавы, которые растопят ваше сердце 0
06:23
15-градусное тепло, солнце и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 мая 0
06:01
Здание – памятник архитектуры в центре Барнаула продают за 7,5 миллионов 3
23:57
В команде Зеленского рассказали, как и когда вернут Донбасс 1
22:59
Синдром хронической усталости стали определять по крови 0
21:55
Составлен рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников 2
20:51
"Рабство возможно": Бессарабов о "странном приюте" в Барнауле 18
19:58
В Барнауле трамвай протаранил грузовик 4
19:29
Второго ребенка сбили в Новосибирске за майские праздники 0
18:59
В Горном Алтае водитель без прав травмировал двух пассажирок 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.