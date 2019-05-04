Долгожданный май, длинные выходные и наконец-то тепло. Хватит сидеть в городе – отправляемся на природу и устраиваем пир на свежем воздухе. Amic.ru собрал рецепты замечательных и вкуснейших блюд, которые можно легко и быстро приготовить на природе.

На первом месте нашего рейтинга находится, конечно, он – король пикников и летних пиров – шашлык. Сегодня мы предлагаем приготовить его по особому рецепту, который, понравится всем без исключения. Приступаем:

Шашлык наивкуснейший

Что потребуется?

2,5-3 кг мяса, предпочтительнее свинина или баранина;

4-5 луковиц;

соль – по вкусу;

специи: черный перец, кориандр, базилик, тимьян, паприка – по вкусу, но помните, что со специями лучше не перебарщивать;

2-3 ст. ложки рафинированного подсолнечного масла;

сок из половинки лимона.

Как готовить?

Совет: покупайте мясо на шашлык свежее или охлажденное. Шашлык из замороженного мяса будет не таким вкусным. Лук режем кольцами, добавляем специи. Мясо нужно вымыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками. Далее – мясо посолить, добавить специи, лук и все перемешать. Не забудьте добавить немного подсолнечного масла: это сделает мясо нежным и убережет кусочки от обугливания. Добавьте в маринад сок лимона и еще раз все перемешайте. Оставляем мясо мариноваться примерно часа четыре. А дальше – нанизываем на шампуры или укладываем на решетку и готовим минут 10-15. Приятного аппетита!

Люля-кебаб

Для тех, кто хочет приготовить на природе что-то кроме шашлыка, но от мяса отказываться не собирается, хорошей альтернативой станет люля-кебаб – мясные колбаски из фарша и поджаренные на огне или гриле. В рецепте приводится баранина, но если хотите блюдо попостнее, возьмите телятину или куриный фарш.

Что потребуется?

Бараний фарш (можно заменить на куриный или говяжий) – 800-900 г;

200 г жира;

3-4 крупных луковицы;

зеленый лук, укроп, кинза, петрушка;

соль, перец.

Как готовить?

Очищаем луковицы и мелко режем. Также мелко рубим зелень и зеленый лук, все складываем в чашку.

Смешиваем фарш с жиром, добавляем лук, зелень, специи, соль.

Фарш нужно очень хорошо отбить. Это очень важный момент: чем крепче вы его отбиваете, тем плотнее становится фарш, а значит, он не будет разваливаться на шампурах. Делаем из фарша длинные колбаски и продеваем сквозь каждую шампур. Мясо нужно прижать к шпажке очень плотно, чтобы оно не спало во время жарки.

Готовим люля-кебаб на огне или гриле 15 минут, не забываем переворачивать.

Приятного аппетита!

Курица на мангале

Очень вкусно можно приготовить курицу на мангале. Понравится всем.

Что потребуется?

тушка курицы 1-1,2 кг;

чеснок;

смесь приправ – на ваш вкус;

соль.

Как готовить?

Тушку курицы промыть, кожицу очистить от перышек и пеньков. Обсушите тушку бумажными полотенцами. Затем положите птицу на спину, вдоль грудки сделайте глубокий разрез, кости разрубите. Раскройте тушку в обе стороны, чтобы она стала плоской, и отбейте молоточком.

Чеснок нужно мелко порубить или выдавить сок и смазать им мясо, добавьте соль, специи (на ваш вкус). Положите замаринованную птицу в холодильник на 1,5-2 часа.

Дождитесь, когда в мангале прогорят угли, положите курицу на решетку и готовьте ее около получаса. На гарнир этом блюду подойдут любые овощи.

Приятного аппетита!