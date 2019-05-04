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Банк России рассказал, почему инфляция в Сибири растет быстрее, чем в России

, ИА "Амител"
Банк России объяснил, почему инфляция в Сибири выше, чем в целом по России, а цены ниже
Инфляция / Фото: aftershock.news

Инфляция / Фото: aftershock.news

Годовая инфляция в Сибири в марте 2019 года ускорилась до 5,7%, это выше общероссийского уровня в 5,3%. При этом в Алтайском крае инфляция составила 5,4%, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

В банке отмечают, что основной вклад в ускорение инфляции внесли продукты питания.

Почему в Сибири такие темпы инфляции?

По мнению экспертов Банка России, повышение темпов роста потребительских цен связано с "инфляцией издержек". Как пояснили в банке, большинство сибирских регионов удалены от логистических центров, а потому в стоимости товаров закладывают транспортные расходы. И доля эта весьма высока.

Кроме того, в 2018 году сибирские компании старались не переносить в цены подорожавший бензин: тогда потребители и без этого ушли в жесткую экономию. В марте 2019-го производители подняли цены, добавив в них не только бензин, но и удорожание услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья.

"Но даже с учетом этого ускорения две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. Сибирская инфляция носит догоняющий характер относительно страны в целом. Важно, что перенос повышения НДС в потребительские цены в значительной мере закончен", – успокоил сибиряков начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Какие продукты подорожали

По данным Сибирского ГУ Банка России, в марте 2019 года в Сибирском федеральном округе быстрее всего дорожали продукты животноводства. А именно мясо, молоко и продукты их переработки, в том числе колбасы, полуфабрикаты, сметана, кисломолочная продукция, творог, сыры.

Среди причин подорожания специалисты называют увеличение издержек производителей. То есть выросли цены на корма, витамины и электроэнергию.

Также в банке отметили, что ускорился рост цен на муку, а также макаронные и крупяные изделия. Произошло это в первую очередь за счет того, что при изготовлении производители стали использовать зерно урожая 2018 года, цена на которое также "взлетела".

"На стоимости продуктов сказался эффект низкой базы прошлого года, когда темпы роста цен на продовольствие в Сибири были существенно ниже, чем в России", – рассказал Николай Морев.

А что-нибудь подешевело?

Доступнее по цене, чем год назад, оставались картофель и морковь – объем и высокое качество урожая 2018 года позволили сформировать достаточные запасы и обеспечить сибиряков относительно недорогой продукцией местного производства.

В условиях роста предложения подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, яблоки и бананы.

Замедлился в марте рост цен на овощи, а также яйца и сахар. Впрочем, эти продукты серьезно дорожали в предыдущие месяцы.

Какие услуги подорожали

Ощутимее всего повысилась стоимость воздушного и железнодорожного транспорта в Сибири.

А вот стоимость полисов добровольного страхования легкового автомобиля (КАСКО) и жилья по-прежнему ниже прошлогодних значений, отмечают специалисты банка.  

А что насчет непродовольственных товаров?

Здесь инфляция растет понемногу – ниже 4%. Как отмечает банк, сдерживающим фактором в данном сегменте являются "умеренная динамика потребительской активности и стабилизация курса рубля". Видимо, сибиряки в марте предпочитали экономить на непродовольственных товарах.

Также специалисты банка отмечают замедление роста цен на бензин и легковые автомобили. Дешевле, чем год назад, в марте оказались теле-, радиотовары, компьютеры, а также средства связи.

Что будет дальше

В Банке России уверены, что ускорение роста цен временно. По прогнозу регулятора, локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5 до 4,7-5,2%. В первой половине 2020 года инфляция, как ожидается, вернется к 4%.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2019 07:53
- гость -

Всё-таки разделили уже Россию! Раздербанили! Теперь уже Сибирь отдельно, а Россия отдельно!?
Я это к тому, что Если в каком то регионе инфляция быстрее, то это должно быть горе для всех остальных регионов

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4.05.2019 08:51
- гость -

"Но даже с учетом этого ускорения две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. Сибирская инфляция носит догоняющий характер относительно страны в целом"

Доброе утро, земляки!
"И хотя нам прошлое немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди" (слова из песни)

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