Курорты Алтайского края Яровое и Белокуриха вошли в топ-15 лучших курортов России по популярности у туристов. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа посещаемости курортов туристами в 2018 году и прогнозов на 2019 год.
Возглавляют список курорты Краснодарского края. Это Сочи, который посетили в 2018 году более 6 млн туристов, Анапа, где побывало более 4,7 млн отдыхающих, и Геленджик – здесь отдохнуло более 4,3 млн приезжих.
Курорт Алтайского края Яровое находится на 13-м месте этого рейтинга (его посетили в 2018 году 0,4 млн туристов), а Белокуриха – на 15-м. Здесь побывало 0,2 млн отдыхающих.
Также в список вошли курорты Крыма, Оренбургской и Калининградской областей и Ставропольского края.
По данным агентства ТурСтат, в среднем на курортах России туристы летом отдыхают от одной до двух недель и расходуют на питание, проживание и развлечения более трех тысяч рублей в день.
Комментарии
А какие санатории популярные в Яровом? В городе-курорте Белокурихе знаю.А как тут деила с этим?