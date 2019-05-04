Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги, сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
Срок исполнения обозначен до 2 декабря.
Минфин приступил к разработке законопроекта, согласно которому предлагается ввести налоговый вычет по расходам граждан на услуги, связанные с занятиями спортом, в конце января.
Цель проекта – предоставить налогоплательщику социальный налоговый вычет в сумме, которая им уплачена в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.
Комментарии