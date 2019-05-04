Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях федерального закона "Об образовании", согласно которому студенты получат возможность не только проходить в школах педагогическую практику, но и работать, пишет "Российская газета".
Сейчас закон позволяет работать в школе только тем, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование. Студент не имеет права даже вести кружки, говорится в пояснительной записке к документу. Поправки позволят учащимся работать с детьми.
Студентов предполагается задействовать в основном в дополнительном образовании – кружках и секциях.
Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки должны будут разработать конкретный порядок и условия приема студентов в учителя – чтобы избежать допуска к работе недостаточно подготовленных людей.
Комментарии
учителей катастрофически в школах не хватает, этот законопроект попытка заткнуть данную дыру...
Врачей тоже не хватает. И что ...