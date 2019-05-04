Питон задушил артиста на цирковом представлении в Дагестане

В Дагестане на представлении цирка-шапито питон задушил артиста, пишут "Известия". Видеозапись была опубликована в соцсетях в пятницу, 3 мая.
Мужчина несколько раз обернул пресмыкающееся вокруг своей шеи. После питон сдавил шею артиста настолько сильно, что тот упал на арену цирка прямо перед зрителями.
В течение 20 секунд, пока змея душила мужчину, артист размахивал руками, лежа на полу. После чего к нему подбежали сотрудники цирка и сняли питона с шеи. Судьба мужчины неизвестна.
Комментарии
Молодец, питон. Так этих циркачей. Жаль добить не дали.
его когда тащили пытались добить. что ли?