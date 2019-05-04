План НАТО на случай войны с Россией оценил военный эксперт

Израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что план НАТО по ведению возможной сухопутной войны с Россией в Европе не только не выдерживает критики, но над ним нельзя даже смеяться, сообщает "Федеральное агентство новостей".

В прошлом году НАТО утвердило новый план действий "4 по 30", согласно которому к 2020 году НАТО будет иметь 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей, готовых отразить агрессию в течение 30 дней.

Кедми в эфире Iton.TV отметил, что стягивание войск на "поле боя" в течение месяца – слишком долгий срок, так как военные действия проходят в разы быстрее.

Кроме того, по его мнению, возможная война альянса с РФ не будет длиться 30 дней, так как РФ сможет нанести удары по стратегическим и командным пунктам противника весьма оперативно.

Эксперт уверен, что в первую очередь в случае военного конфликта будут уничтожены штабы НАТО и военные базы США в Европе.

"В таких условиях воевать через 30 дней по польским разрушенным дорогам, когда американские танковозы не могут пройти по мостам, – это очень интересно. Тем более армии нет. По оценке немцев, 40% танков бундесвера не могут двигаться, а современных танков там едва хватает на один полк", – констатировал Кедми.