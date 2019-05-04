Двое мужчин задержаны в Саратове по подозрению в осквернении памятника советским воинам-танкистам, передает ТАСС.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УФСБ РФ задержан гражданин 1994 года рождения, который изрисовал памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать-Родина", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
Позже правоохранители задержали еще одного вандала. Один из злоумышленников уже признал вину и объяснил свои действия. По словам 24-летнего задержанного, ему не понравился цвет танка, поэтому он написал на боевой машине краской: "Прошу перекрасить Т-34".
По факту осквернения мемориала начата проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.
Комментарии
Вот и пусть отрабатывают пару месяцев на покраске города