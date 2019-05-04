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МИД России назвал последствия американского "ядерного ультиматума" Ирану

, ИА "Амител"
"США не скрывают, что их задача - сломить нынешнее иранское государство", - отметил дипломат
Ранее госдепартамент США выдвинул Ирану новые требования / Фото: mkd.mk

Ранее госдепартамент США выдвинул Ирану новые требования / Фото: mkd.mk

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков заявил, что американские угрозы ввести очередные санкции против Ирана за неисполнение новых требований по ядерному вопросу неприемлемы, контрпродуктивны и негативно скажутся на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает РИА "Новости".

По мнению дипломата, Тегеран исполняет свои обязательства, которые были предусмотрены Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД), несмотря на нарушение договоренностей со стороны США.

"Хотелось бы подчеркнуть контрпродуктивность для интересов укрепления ДНЯО попыток навязывания Тегерану каких-либо дополнительных, неоговоренных СВПД обязательств, а также попыток перезапустить дискуссию по вопросам, которые уже закрыты МАГАТЭ, включая так называемые возможные военные составляющие прежней иранской ядерной программы", — отметил Рожков.

Он также отметил, что отказ Вашингтона выполнять свои обязательства по "ядерной сделке" говорит о стремлении США сменить власть в Иране путем давления.

По мнению Рожкова, отказ США от своих обязательств по СВПД и демонстративное нарушение ими резолюции СБ ООН 2231 продиктованы соображениями, которые далеки от нераспространения. "США не скрывают, что их задача — сломить нынешнее иранское государство, поставить любое международное сотрудничество с Тегераном под свой единоличный контроль", — считает дипломат.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США выдвинул Ирану новые требования, за невыполнение которых Вашингтон может ужесточить санкции. В частности, от Ирана потребовали не расширять АЭС в Бушере и не экспортировать обогащенный уран в обмен на урановую руду. Также Иран должен прекратить обогащение радиоактивных материалов и переработку плутония.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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