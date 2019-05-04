У подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими веществами / Фото: 22.мвд.рф
В Барнауле полицейские задержали 20-летнего жителя Томска, подозреваемого в сбыте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ходе задержания и личного досмотра у подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими веществами синтетического происхождения массой 726 граммов вещество темно-желтого цвета, 266 пакетиков с наркотическим веществом, сотовый телефон с перепиской, ноутбук, весы, фасовочный материал, автомобиль. Мужчина 1998 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По предварительной информации, свой бизнес на территории Барнаула мужчина вел с начала 2019 года – являлся оптово-розничным закладчиком в Сибирском округе.
"Подозреваемый находил поставщиков в интернет-магазине и общался с ними через приложение в телефоне. Мужчина постоянно проживал в городе Томске, в город Барнаул приезжал периодически для формирования тайников закладок, арендовал квартиры посуточно", – говорится в сообщении ведомства.
Накануне молодой человек арендовал автомобиль в Томске, по трассе возле Новосибирска подобрал оптовую партию наркотиков и приехал в Барнаул. Задержали его в тот момент, когда он успел сделать более 50 закладок.
Комментарии
Накормить его содержимым этих закладок
И кормить до тех пор пока все не съест