Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus назвал немыслимой политику ЕС в отношении России, сообщает РИА "Новости".
Гренелл в интервью вновь обрушился с обвинениями на Москву и заявил, что десятилетия назад европейские страны повели бы себя по-другому в отношении России.
"Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло", – заявил Гренелл.
Он также раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2", выразив мнение, что российский проект делает европейские государства зависимыми от Москвы. Помимо этого дипломат пригрозил немецким компаниям, участвующим в строительстве трубопровода, ограничительными мерами.
В марте немецкие политики призвали Берлин выслать посла Гренелла из-за его угроз немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток – 2".
Комментарии
Европа позволила России вернуть Крым,сбить самолёт над Украиной и травить мирных граждан боевым химическим веществом.Как же этот посёл непроходимо туп.Как та пожилая бабушка,которая на хуторе ловит радио "Эхо Москвы" по приёмнику,которую оставили ей геологи.