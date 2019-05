В американском штате Флорида пассажирский Boeing 737 упал в реку вблизи американского города Джексонвилл, все пассажиры выжили, сообщает телеканал "360".

Шериф Джексонвилла в своем Twitter заявил, что все находившиеся на момент происшествия на борту пассажиры живы. Информации о пострадавших пока нет.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS