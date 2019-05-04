Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом

Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" Александра Подъяпольского госпитализировали с инфарктом, сейчас он находится под наблюдением врачей и угрозы его жизни нет, сообщает РИА "Новости".

"У Саши действительно был инфаркт, он был госпитализирован из Останкино 30 апреля, сейчас все в порядке, он находится под наблюдением врачей", — рассказала ведущая "Русского радио" и его супруга Алена Бородина.

"Это так страшно. Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера — Сашка. Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и — впервые за тысячу лет — без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", — ранее написала она в своем Instagram.

Бородина предположила, что инфаркт мужа был вызван сильным стрессом. "Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни!" — обратилась она к подписчикам.

На прошлой неделе вокруг телешоу "Голос. Дети" разгорелся скандал после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Первый канал решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности". Расследованием занимаются специалисты в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. После проведения аудита предполагается изменение правил голосования.