Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

Паблик "Типичный Краснодар" опубликовал видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Денис Маловичко — обладатель звания "Учитель года Адыгеи — 2016", преподаватель иностранных языков центра дистанционного образования детей-инвалидов при республиканской гимназии. На YouTube опубликовано видео одного из его уроков.
ДТП произошло в пятницу вечером, 3 мая, вблизи станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. Водитель Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Verna.
Удар был настолько сильный, что машины отбросило на обочину. После столкновения они загорелись. Пять человек погибли. Двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Как сообщает Пятый канал, вместе с комиками Stand Up в автомобиле находились еще несколько человек. Предполагается, что это были попутчики по сервису BlaBlaCar, их личности в настоящее время устанавливаются.
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