Российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за карантина после вспышки чумы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Ксению Панкову.
"Второго числа мы получили информацию в МИД Монголии о том, что были зафиксированы случаи заражения чумой, два человека употребили в пищу тарбагана, который является разносчиком чумы. Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен", – рассказала Панкова.
Она подчеркнула, что с россиянами, находящимися в аймаке Баян-Улгий, все в порядке. Информация о других больных не поступала.
Отмечается, что туристы приехали в Монголию из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска.
Посольство не рекомендует посещать указанный регион Монголии, пока ситуация не будет урегулирована окончательно. Карантин действует по 6 мая.
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