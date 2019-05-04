Центральное отопление в Барнауле могут отключить 6 мая

Центральное отопление в Барнауле могут отключить в понедельник, 6 мая, сообщает ГТРК "Алтай".
Однако, как отмечается, эта дата не окончательная, поскольку поставщики услуг ориентируются на среднесуточную температуру воздуха. На протяжении пяти дней она должна держаться на отметке не ниже +8. Если к 6 мая такого не будет, то отопительный сезон продолжится.
В администрации Барнаула сообщают, что однозначно завершить его планируется до 13 мая. В этот день, по графику, должна начаться опрессовка сетей по контуру ТЭЦ-3.
Что касается Бийска и Рубцовска, то там батареи остынут, скорее всего, также после майских праздников. В некоторых домах по решению жильцов отопление уже отключили.
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